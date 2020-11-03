Известная по песне «Тумбалалайка» болгарская певица Грета Ганчева стала гражданкой России

Торжественная церемония принесения присяги прошла в Российском культурно-информационном центре в Софии.

На церемонии присутствовал посол России в Болгарии Анатолий Макаров, российские дипломаты и представители болгарских общественных организаций.

В современной истории Болгарии подобное событие произошло впервые. В своем слове Анатолий Макаров назвал решение певицы «замечательным», подчеркнув, что она — близкий и проверенный друг России.

«Мы знаем, что ваш творческий путь, в ходе которого вы записали много сольных альбомов, а также снялись в ряде художественных фильмов, неразрывно связан с Россией. Вы являетесь автором более 20 русскоязычных произведений, ставших шлягерами в Болгарии и России», — подчеркнул дипломат.

В честь Олимпийских игр в Москве Ганчева выпустила свой первый музыкальный альбом с композициями на русском языке, в 1986 году издала сборник патриотических и фронтовых песен о Великой Отечественной войне.

В этом контексте решение руководства России, выраженное в указе президента РФ от 5 октября 2020 года № 609, предоставившем гражданство исполнительнице, является подтверждением ее солидных заслуг и многолетней работы на благо народов двух стран, подчеркнул посол.