Федеральные и частные театры России смогут выжить благодаря поддержке Минкультуры

Об этом заявила директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества ведомства Оксана Косарева.

Слова чиновницы прозвучали во вторник на онлайн-форуме «Сообщество», который прошел в Общественной палате РФ. По словам Косаревой, в реестр получателей господдержки включены 366 частных театров.

Первым шагом программы будет их участие в «Больших гастролях», отметила Косарева. Кроме того, отрабатываются механизмы по предоставлению частным театрам грантов на постановки и участие в фестивалях.

«Я думаю, что все меры, которые мы сейчас в отношении частных театров примем, и в отношении федеральных, которые мы уже приняли, помогут им выжить в 2021 году», — подчеркнула Косарева.