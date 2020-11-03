В России началась акция «Ночь искусств»

03.11.2020
Учреждения культуры подготовили свыше 5,5 тыс. мероприятий в форматах онлайн и офлайн. Многие из них приурочены и ко Дню народного единства.
Трансляции музеев, театров, концертных залов и библиотек будут идти в обновленном разделе LIVE портала «Культура.РФ», в официальных группах соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе TikTok. На официальной странице акции опубликована онлайн-афиша и расписание трансляций.
Много мероприятий состоится в День народного единства 4 ноября в честь этого праздника. За день до начала акции портал «Культура.РФ» и платформа «Клипы ВКонтакте» представили совместный проект «Музеи России: 7 экспонатов», в рамках которого известные блогеры еженедельно будут рассказывать о наиболее интересных экспонатах ведущих музеев страны. В первом выпуске проекта 2 ноября Марьяна Ро рассказала о древнерусских берестяных грамотах Исторического музея.
Проект планируется проводить до конца года. В регионах с благоприятной эпидемической ситуацией пройдут и офлайн-мероприятия.