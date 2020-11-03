Математики объяснили успех «Игры престолов» ее реалистичностью

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Уорикского университета по информации из статьи в журнале PNAS.

Детально изучив повествование «Игры престолов», ученые пришли к выводу, что книги Джорджа Мартина соответствуют социальной механике исландских саг, не походя на классические мифы и эпосы средневековой Европы.

По словам исследователей, социальные связи между персонажами «Песни льда и пламени» близки к тому, что происходит в реальном социуме. Это делает сагу гораздо более реалистичной и привлекательной для человеческого восприятия, чем эгоцентричные и фантастичные «Беовульф» и «Похищение быка из Куальнге».

В «Игре престолов» участвует более 2 тысяч поименованных персонажей, которые взаимодействуют друг с другом более 41 тысячи раз. При этом типичное число контактов между ними и размеры круга общения включают примерно полторы сотни других героев, что соответствует тому, с каким количеством знакомых имеет дело типичный человек.

Кроме того, число персонажей в каждой главе обычно равно примерно трем-четырем десяткам, что составляет идеальное значение для драм Шекспира и других литературных шедевров прошлого. Эта реалистичность, считают ученые, является одной из главных причин популярности «Игры престолов», позволяя читателям и зрителям удерживать в памяти происходящие события, при этом сохраняя ориентацию в отношениях между героями, несмотря на запутанность и сложность.

Писатель также создает ощущение случайности происходящего при помощи «временных прыжков» между разными главами, увлекая читателя и пытаясь заставить его разобраться в ситуации на основе имеющейся информации. С помощью этих приемов «Песни льда и пламени» удалось прочно войти в культуру и интеллектуальную жизнь начала текущего столетия, делают вывод ученые.