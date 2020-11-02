Пушкинский музей продлил выставку «От Дюрера до Матисса»

Экспозиция будет работать до 15 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

Изначально выставку даже с учетом переноса из-за пандемии планировалось закрыть 1 ноября. Однако, ввиду ограничений потока посетителей из-за профилактики распространения коронавируса, организаторы изыскали возможность продлить её работу еще на две недели.

«Теперь зрители могут увидеть шедевры коллекции графики Пушкинского музея до 15 ноября», — отметили в пресс-службе.

Музей и выставка открылись для посещения с 10 июля. В экспозицию вошли работы таких художников, как Альбрехт Дюрер, Питер Пауль Рубенс, Эдгар Дега, Рембрандт, Михаил Врубель, Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Анри Матисс, Марк Шагал и Казимир Малевич.

Выставка организована по хронологическому принципу — её открывают работы художников ранней немецкой школы, в том числе листы Дюрера и итальянских авторов Ренессанса, барокко и маньеризма. Второй раздел представляет произведения, созданные в XVII столетии в Голландии, Франции и Фландрии, третий — посвящен искусству рисунка XVIII века во Франции и Италии. После этого представлены различные явления истории рисунка XIX века в Германии, Франции и России, начиная от романтизма и заканчивая символизмом.