Минкультуры поддержало идею «Единой России» восстановить Владимирский драмтеатр

02.11.2020
Предложение восстановить здание Владимирского областного академического драматического театра, в котором произошел пожар в июне этого года, поступило от секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.
Минкультуры направит предложение выделить средства на восстановление театра в Минэкономразвития и Минфин России, говорится в официальном ответе министерства на запрос Турчака. В ведомстве также готовы поддержать гастроли Владимирского драмтеатра в рамках спецпроекта, отмечается в ответе.
Теперь властям Владимирской области предстоит подать заявку с необходимой документацией, в которую включено положительное заключение госэкспертизы. Это письмо станет гарантией того, что госфинансирование будет выделено в требуемом объёме.
29 июня во Владимирском драмтеатре произошёл пожар вследствие короткого замыкания. От огня пострадала площадь около 500 квадратных метров, в результате ущерб потерпели большой зал и главная сцена. По предварительным оценкам, на ремонт придется потратить 450 миллионов рублей.