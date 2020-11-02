В Пермском театре оперы и балета прошло награждение лауреатов конкурса «Арабеск»

Трансляция гала-концерта лауреатов прошла на сайте и в социальных сетях театра.

Жюри XVI Открытого российского конкурса артистов балета подвело итоги смотра, вручив награды в разных возрастных группах, дипломы и спецпризы. Художественный руководитель конкурса, народный артист СССР и РФ Владимир Васильев обратился к участникам и зрителям смотра.

«Танец — это наше все. Я очень хотел бы, чтобы все, кто в этом году принимал участие в конкурсе, полюбили его еще больше, и чтобы они и дальше продолжали традиции нашего славного искусства. Я надеюсь, что мы с вами проживем еще долго-долго и будем радоваться успехам друг друга», — сказал он.

В этом году в конкурсе приняли участие более 140 человек из 21 города. Возраст 76 исполнителей и хореографов из шести стран составлял от 13 до 25 лет.

Жюри присудило первую премию среди балетмейстеров Юлии Репицыной из Челябинска за постановку номера «Наедине», исполненного артистами Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки Кубаныча Шамакеева и Лири Вакабаяси.

Кубаныч Шамакеев получил первую премию среди мужчин в основном конкурсе старшей группы, Лири Вакабаяси — вторую среди девушек в этой же возрастной категории.