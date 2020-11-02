Исследовавшие морское дно хорватские биологи нашли место древнего кораблекрушения

Находку сделали Иван Цвиткович и Анте Джулевич из хорватского Института океанографии и рыболовства, передает портал MorskiHR

Ученые исследовали дно Адриатического моря вблизи города Хвар, чтобы выяснить пути подводных миграций морских организмов из других регионов. В процессе поисков ученые нашли несколько полностью сохранившихся античных сосудов примерно 3-5 веков нашей эры.

В числе находок ученых оказались столовый кувшин, амфора для вина и сосуд для процеживания вина. Под руководством эксперта по подводной археологии из Университета Сплита Тео Кирьякова находки были подняты на поверхность.

После этого на дне были найдены осколки и других сосудов. Сейчас археологи выясняют наличие в районе находок обломков кораблекрушения, рассказал Тео Кирьяков.

Хвар — остров в Адриатическом море на южном берегу Хорватии, а также расположенный на нём одноимённый город. Название острова происходит от греческого имени Фарос (Φάρος), обозначающего маяк.

Остров был заселен с древнейших времен. Находки в пещерах острова датируются 3-4 тысячелетиями до н. э. Во время медного-бронзового века носители хварской культуры были ассимилированы иллирийцами, пришедшими с севера.

В 385 г. до н. э. на острове была основана греческая колония Фарос, подчинявшая Сиракузам. В III веке до н. э. Хвар, как и вся Иллирия, перешёл под контроль Рима. В VIII веке на остров пришли славянские племена.