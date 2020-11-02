В России стартует онлайн-тест «Культурный марафон» для школьников

Уникальный мультимедийный онлайн-тест «Культурный марафон» будет доступен с 2 ноября, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Ежегодная всероссийская акция призвана не проверить знания школьников, а погрузить их в культурный контекст. В этом году ее посвятили культурам народов нашей страны.

Акция проводится «Яндексом» в рамках проекта «Культура для школьников», организованного Минкультуры России и Минпросвещения России. Тест включает 40 вопросов, сочетающих редкие фольклорные находки с явлениями современной культуры — в них соседствуют якутские мифы и брейк-данс, татарские лесные духи и Матранг с Земфирой.

Вопросы делятся на четыре раздела: орнамент и декор, музыка, танец и текст.

Амбассадорами «Культурного марафона» стали известные музыканты, писатели и художники. В их числе российский рок-музыкант, вокалист, автор песен, фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, основатели всемирно известного проекта о путешествиях #FollowMeTo Наталья и Мурад Османн, уральский писатель и поэт, автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него» и «Опосредованно», лауреат премии «Национальный бестселлер-2018» Алексей Сальников, солистка группы IOWA Катя Иванчикова и другие.