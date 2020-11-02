7 ноября отметят показом документального фильма «Годовщина революции» Дзиги Вертова

Лента будет показана на больших экранах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили организаторы.

Картина, считающаяся шедевром кинодокументалистики, будет показана 7 ноября в 19:00 в Москве (киноцентр «Октябрь») и Санкт-Петербурге («КАРО 9 Варшавский экспресс»).

Специальные показы найденного и восстановленного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» (1918), который долгое время числился намеренно утерянным, состоятся в рамках КАРО.Арт. События фильма освещают период с февраля 1917 года (февральская буржуазная революция) до осени 1918 года (начало гражданской войны).

После показа в Москве пройдет обсуждение с историком кино, автором восстановленной версии и реконструктором Николаем Изволовым. В Петербурге шедевр неигрового кинематографа представит Александр Пронин, автор ряда публикаций по творчеству Дзиги Вертова, профессор СПбГУ, доктор филологических наук, главный редактор научного журнала «Кинема».

Актуальность демонстрации ленты тесно взаимосвязана с чрезвычайной популярностью и взлётом зрительского интереса к документальному кино, а также с уникальностью фильма в кинематографическом смысле — он является первой полнометражной неигровой картиной в мировой истории. В 2019 году КАРО.Арт уже выпускал «Годовщину революции» на большие экраны, по результатам показа картина продемонстрировала интерес аудитории к нетленной классике, чем картина и является.

Билеты на показы доступны по ссылке: https://karofilm.ru/art/film/5539

«...Такого количества массовых тысяче-миллионных сцен я ещё не видел. Все веселые, видимо тот народ ожидал чёрт знает чего от революций (как от мартовской, так и от октябрьской). Снег, позёмка, атмосфера как в «Двенадцати» Блока, а им хоть бы что... История с Учредительным собранием видимо была не такой, как нам и советская власть объясняла, и не такой, как нам её объявляет власть нынешняя. Правда так к нам и не поступала. Из фильма Вертова что-то большее проступает, чем «караул устал», — так отзывался о фильме в своем личном блоге писатель Эдуард Лимонов в 2019 году.