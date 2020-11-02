Главным героем первого фильма, снятого в космосе, станет женщина

Такое решение принято продюсерами картины в интересах сюжета, сообщила пресс-служба Первого канала.

Ранее создатели проекта собирались устроить конкурс среди мужчин и среди женщин, чтобы выбрать один из двух вариантов сценария. Однако в ходе работы и обсуждения они решили, что для картины более выигрышным будет женский образ.

Космическая драма получила рабочее название «Вызов». Фильм станет совместным проектом корпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Съемки фильма состоятся на Международной космической станции осенью 2021 года. В ближайшее время Первый канал начнет Всероссийский открытый конкурс на роль исполнительницы главной роли и ее дублера.

Победитель конкурса будет должен пройти летную комиссию Роскосмоса, а также обучение в школе космонавтов. Режиссером картины станет Клим Шипенко, который тоже отправится на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма.