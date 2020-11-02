Всемирный день вторичной переработки отходов отметят Всероссийским экологическим диктантом

Диктант пройдет 15 и 16 ноября в режиме онлайн, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Главными целями акции названы повышение экологической грамотности населения, развитие экологического просвещения и волонтёрства, формирование экологической культуры у подрастающего поколения и привлечение общественного внимания к основным экологическим проблемам современности.

В написании диктанта будет участвовать более двух миллионов человек. Все участники получат сертификаты, победителей одарят почетными грамотами и призами.

Более подробная информация об акции опубликована на сайте экодиктант.рус.