Власти Италии объявили о предстоящем закрытии всех музеев и выставок

Планируется закрыть все музеи и выставки в стране, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конти.

По его словам, будет ограничено передвижение между регионами и по улице поздним вечером. Торговые центры закроют на все выходные и за сутки до них. По всей стране будут закрыты все игровые залы, а также ограничен выезд из регионов, представляющих наибольший риск.

Кроме того, на удаленное обучение переводится вся старшая школа, наполовину сокращается вместимость общественного транспорта. Жесткость ограничений будет зависеть от ситуации в конкретном регионе, отмечается в сообщении.

Декрет итальянского правительства планируется подписать к среде.

Ранее сообщалось о введении жесткого карантина в Германии. Как стало известно, в ближайшее время о подобных мерах объявят Австрия, Греция и Великобритания.