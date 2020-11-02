Песни из мультфильмов в исполнении Билана, Баскова и других собрали более 1 млн просмотров

Об итогах онлайн-концерта «Сказки и песни Союзмультфильма» сообщила пресс-служба студии.

В ходе концерта звезды эстрады исполнили популярные хиты, знакомые зрителям по знаменитым анимационным картинам студии.

Только за время прямого эфира, который шел в группе «ВКонтакте» «Русского радио», онлайн-концерт посмотрели почти миллион человек, при этом за последующие сутки аудитория канала выросла до полутора миллионов зрителей, отмечается в сообщении. Современное звучание, приданное народным хитам популярными артистами, привлекло к ним и совсем молодую аудиторию, подчеркнули в пресс-службе.

Онлайн-концерт получил поддержку Минкультуры РФ. Зрители услышали песни из мультипликационных фильмов в исполнении Николая Баскова, Димы Билана, Дианы Арбениной, Ани Лорак и других исполнителей.

Артисты представили фрагменты из «Простоквашино», «Оранжевой коровы», «Зебры в клеточку», «Суворова» и других мультфильмов киностудии.