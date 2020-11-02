Исторический музей представил более 30 тактильных моделей исторических экспонатов

Модели для выставки «Трогательная история» изготовила научно-исследовательская лаборатория «АрхеоЛаб», сообщает пресс-служба музея.

Ранее лаборатория стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Благодаря этому люди с инвалидностью смогут прикоснуться к ранее недоступным для них знаниям, посетив Исторический музей как индивидуально, так и с экскурсоводами, тактильные модели позволят которым проводить тематические либо обзорные экскурсии для людей с ограниченными возможностями.

3 ноября 2020 года в Государственном историческом музее состоится пресс-конференция, посвященная этому знаковому проекту. Представители СМИ, органов власти и некоммерческих организаций смогут ознакомиться с тактильными моделями, среди которых архитектурный силуэт моленного места Ивана Грозного, тактильные модели знаменитого глобуса мастерской Блау, сабли в ножнах Дмитрия Пожарского и др.

Тактильные модели будут расположены на специальных стойках со встроенным тифлоаудиогидом для незрячих и слабовидящих посетителей. Стойки будут доступны посетителям на инвалидных колясках. Все экспликации к тактильным моделям переведены на русский жестовый язык для глухих и слабослышащих посетителей.

Исторический музей станет первой музейной институцией, которая разместит тактильные модели на постоянной основе, не выделяя их в отдельное пространство (до этого другие музеи размещали тактильные модели лишь на части экспозиции или на временных выставках). Оснащение тактильными моделями экспозиции одного из ведущих музеев страны привлечет внимание общественности к актуальности создания доступной среды в учреждениях культуры, станет примером музейных услуг, понятных и интересных для всех посетителей.