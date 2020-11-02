В Британии найдено место рыцарского поединка, изменившего жизнь короля Генриха VIII

В этом месте монарх получил травму в 1536 году, сообщает The Daily Mail.

Как следует из исторических хроник, 44-летний король от удара соперника упал с лошади и получил серьезную травму, из-за чего пролежал здесь без сознания около двух часов. После этого Генрих VIII больше не принимал участия в турнирах.

Историки считают, что этот день стал переломным в жизни венценосной особы. После поражения на турнире Генрих до конца так и не оправился от последствий травмы. Рана на ноге никак не заживала, король начал вести малоподвижный образ жизни и быстро набирать вес.

Пережитое изменило характер Генриха VIII — он стал вспыльчивым и ревнивым. Через полгода после травмы он приказал казнить свою жену Анну Болейн, прожив еще 11 лет, сменил четырех жен и казнил еще одну из них.

Местом турнира стал Гринвичский дворец в Лондоне. Во времена Карла II (1660–1685) он был снесен, сейчас на его месте находится Национальный морской музей.

С помощью георадара исследователи установили точное расположение ристалища. Прибор указал ученым на остатки двух восьмиугольных башен, окружавших арену, а также плиты фундамента и пол из свинцово-глазурованной плитки.