Дочь ведущего «Первого канала» опровергла слухи о влиянии своего отца на «Голос»

Александра Будникова ответила на обвинения в подсуживании ей на слепых прослушиваниях в шоу в интервью «Ленте.ру».

Ранее девушка приняла участие в девятом сезоне вокального шоу «Голос» на Первом канале, и во время выступления к ней повернулись все четыре члена жюри. При этом певица Полина Гагарина показала, что знает вокалистку. Из-за этого многие зрители решили, что Будникова попала в проект благодаря протекции своего отца.

Однако, по словам девушки, реакция наставников на ее выступление была естественной. «Мой папа — не Ургант, у него нет собственного шоу, он не зарабатывает миллионы и не имеет такого влияния», — заявила она.

Сам Роман Будников, по ее словам, не был в курсе, что дочь собирается принять участие в шоу на Первом канале. Не знала об этом и Полина Гагарина, утверждает Будникова.