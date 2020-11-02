Показы театрального фестиваля «Территория жеста» в Москве будут идти в YouTube

Смотр пройдет в третий раз с 2 по 6 ноября, сообщила ТАСС замдиректора Театра мимики и жеста Елена Ткаченко.

Фестиваль театрального искусства представит выступления профессиональных артистов, в том числе с нарушением слуха. Участие в нем примут более 180 человек из 24 субъектов РФ.

Основной задачей фестиваля организаторы назвали поддержку действующих театральных коллективов, в которые входят актеры с ограниченными возможностями здоровья. Также смотр должен содействовать появлению новых творческих групп и их выживанию.

«Для этого мы проводим не только сам конкурс, но и мастер-классы», — подчеркнула Ткаченко.

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Москве и регионах на смотре выступят 18 творческих коллективов вместо 26, заявленных ранее. «Мы каждый день были на связи со всеми нашими коллективами и старались оказать максимальную поддержку», — заверила Ткаченко.