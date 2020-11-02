В Череповце открылась выставка «Народный костюм северных губерний»

Экспозицию создали сотрудники Исторического музея и Череповецкого музейного объединения при поддержке «Северстали», сообщила пресс-служба ГИМ.

Коллекция русского народного костюма, хранящаяся в собрании Государственного исторического музея, является одной из крупнейших в стране. На выставке в Череповце экспонируются костюмные комплексы и отдельные предметы одежды народного костюма, бытовавшего в северных губерниях России, которые составляют «сердце Русского Севера».

Предметный ряд экспозиции представляет собой памятники эпохи 18 – начала 20 века: 34 предмета из собрания Исторического музея (сарафаны, рубахи, передники, головные уборы, пояса, украшения), а также экспонаты из фондов Череповецкого музейного объединения. Всего выставка объединяет около 100 предметов, сообщили в пресс-службе.

В народном костюме каждая деталь имела смысловое и символическое значение: по нему можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному статусу он принадлежит, каково его семейное положение. Выставка выстроена так, чтобы показать изменения женской одежды по мере взросления девочки: от белых, лишенных декора, детских рубах и сарафанов, яркого наряда девушки «на выданье», богато украшенного праздничного костюма «молодухи» до темного сарафана пожилой женщины.

На примере образцов народного костюма зрители проследят не только возрастную дифференциацию, но и обрядовую функцию одежды. Так женский свадебный наряд, состоящий из рубахи, сарафана, лент, ожерелья, проиллюстрирует русскую свадьбу как сложное обрядовое действо, в котором важное место занимало прощание невесты с девичеством и ее переодевание. Не меньший интерес представят покосные рубахи, которые изготавливали специально для сенокоса и украшали особым образом.

В целом выставка показывает народную одежду как один из памятников русской культуры, в котором отразились черты национального своеобразия, вековые традиции и мастерство рукодельниц.

Выставку будет работать до 24 января 2021 года.