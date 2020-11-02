Студенческий фестиваль ВГИК объявил победителей и призеров российского этапа

02.11.2020
В смотре участвовали 173 фильма. 30 октября жюри объявило имена победителей в 13 номинациях. Обладателем Гран-при российского этапа фестиваля стала воспитанница мастерской Сергея Соловьева Атана Агрба, фильм «Я хочу тебе что-то сказать».
Награду «За лучшую работу режиссера в игровом фильме» получила ученица Андрея Эшпая и Владимира Фенченко Малика Мухамеджан («Над городом»).
Лучшей неигровой картиной сочли «МАМ!» студентки Сергея Мирошниченко и Софии Зоновой, Ваге Микаелян. Студенческое жюри, в которое вошли представители Высших курсов сценаристов и режиссеров, Московского государственного университета, МХАТ, ГИТИС, НИУ «Высшая школа экономики» и ВГИК, отдала предпочтение «Монатика знаешь?» Алены Шмелевой.
Диплом фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена удостоился «Девяносто первый» Олеся Епишина, ученика Бориса Караджева и Ефима Резникова. Специальный приз имени В.Я. Бахмутского «В поисках утраченного…» вручили Светлане Белкиной, Анастасии Васильевой, Матвею Горбунову, Юлиане Гримуте, Анне Колосовой, Никите Лаптеву, Богдане Никитюк за экранизации цикла Максима Яковлева «Фрески». Специальный приз имени Ю.А. Михайлова унес Саба Капанадзе «Апокриф». Спецприз имени С.В. Лазарука «За поиск средств художественной выразительности киноязыка» принял студент Иван Толстой («Быть Виктором Пелевиным…Кем-кем?»).
Победители первого этапа фестиваля ВГИК получили почетное право представить Россию и побороться за награды международного конкурса, который состоится 16–20 ноября.
В этом году с нашими фаворитами поборются молодые кинематографисты из 40 стран и 140 киношкол. Из 345 заявок было отобрано 55 короткометражных студенческих фильмов. Призы будут присуждены за лучшую кинопрограмму, лучший игровой фильм, лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм.
Параллельно вместе международным конкурсом будет проходить XVI Международный театральный конкурс. В нем участвуют ВТУ им. Щепкина, театральный институт им Б. Щукина, ГИТИС, ВГИК, Школа-студия МХАТ, чешская Академия музыки имени Яначека, Национальная академия театрального и киноискусства Болгарии, Факультет драматических искусств Сербии и Пекинская киноакадемия.
Кино- и театральные работы в этом году транслируются на сайте фестиваля https://2020.vgikfestival.com/. Онлайн-трансляция в таких масштабах в рамках фестиваля организована впервые. Подведение итогов состоится 20 ноября. Расписание можно найти по адресу: www.vgikfestival.com.