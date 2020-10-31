Михалков рассказал о том, чем его поразил Шон Коннери

Режиссер поделился воспоминаниями о британском актере в беседе с РИА Новости.

В свое время Сергей Михалков и Шон Коннери вместе снимались советско-итальянском фильме «Красная палатка», посвященном интернациональной арктической экспедиции под руководством Умберто Нобиле. Экспедицию постигла катастрофа, большинство ее участников были спасены советскими лётчиками и моряками ледокола «Красин».

По словам режиссера, самое поразившее его было то, что рядом с ним Коннери он абсолютно не чувствовал, что находится рядом со звездой.

«Он был благородно аристократично демократичен, и что еще очень важно — в нем был интерес к окружающему миру в отличие от многих звезд, которым не интересно ничего кроме себя самих», — рассказал Сергей Михалков.

Шон Коннери умер 31 октября 2020 года в возрасте 90 лет. За свою карьеру он снялся в более чем 70 фильмах, в том числе в семи про агента 007.