Шон Коннери умер в 90 лет

Об этом в субботу, 31 октября 2020 года сообщила телекорпорация Би-би-си по информации родственников артиста.

Британский актер получил мировую известность благодаря роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда. За свою карьеру Коннери снялся в более чем 70 фильмах, в том числе в семи картинах об агенте 007.

По мнению зрителей разных стран, Коннери являлся лучшим исполнителем роли Бонда за все время существования саги. Впервые он сыграл этого героя в картине по романам Яна Флеминга «Доктор Ноу» в 1962 году, затем снялся еще в нескольких фильмах — «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965), «Живешь только дважды» (1967), «Бриллианты навсегда» (1971) и в ремейке «Шаровой молнии» — «Никогда не говори «никогда» (1983).

Коннери также снимался в роли путешественника Руаля Амундсена в советско-итальянском фильме «Красная палатка» (1969), в роли францисканского монаха в экранизации романа Умберто Эко (1932-2016) «Имя Розы» (1986), в роли наставника главного героя в фэнтези «Горец» (1986) и «Горец-2» (1990), в роли отца Индианы Джонса в ленте «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), а также издателя Барли Блэра в драме «Русский отдел» (1990).

Шон Коннери был членом Шотландской национальной партии, поддерживающей независимость Шотландии. Во время службы на флоте он сделал себе татуировку «Шотландия навсегда», не раз заявляя, что он — шотландец и никогда не был англичанином.

Коннери также занимался благотворительной деятельностью, финансировал Национальный молодежный театр Великобритании и Шотландский образовательный фонд.