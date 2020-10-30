Чеченским волонтёрам рассказали о том, как сохранять объекты культурного наследия

30.10.2020

Программу провели в рамках нацпроекта «Культура» при финансовой поддержке Российского фонда культуры, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

С 22 по 25 октября в Чечне прошел ряд мероприятий, которые провел Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям для волонтёров проекта «Сохрани память».

Волонтёры побывали на нескольких объектах культурного наследия. Среди них была башня Дёре II, Хаскалинская боевая башня, Ушкалойские башни-близнецы, Пакочский историко-архитектурный комплекс и некрополь Цой-Педе.

В некрополе сотрудники Центра и эксперты в области охраны памятников культуры провели субботник, в котором участвовали сотни добровольцев. Специалисты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова провели для волонтёров обучающий вебинар на тему «Предмет охраны объекта культурного наследия, процесс его определения и сохранения».