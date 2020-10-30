Украденные из архива семьи Баталова рукописи Ахматовой были проданы с аукциона

30.10.2020
Ранее в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что из квартиры Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой пропали (после чего были проданы с аукциона) письма и дневники Анны Ахматовой, подаренные поэтессой Алексею Баталову.
Следственный комитет России намерен проверить эту информацию, говорится в сообщении.
Письма и дневники Анны Ахматовой должны были перейти дочери Баталова по наследству. Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить данные факты, дать им правовую оценку и обеспечить сохранность культурных ценностей из архива актера.
В настоящее время Главное следственное управление СК РФ по Москве расследует уголовное дело о мошенничестве с имуществом покойного актера. 26 октября следователи задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа, юриста Михаила Цивина. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве.