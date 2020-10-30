Михайловский театр посвятит спектакль памяти дирижера Ведерникова

30.10.2020
Спектакль, посвященный главному дирижеру и музыкальному руководителю Александру Ведерникову, будет показан 10 ноября. Об этом пресс-служба Михайловского театра сообщила со ссылкой на художественного руководителя Владимира Кехмана.
О смерти Ведерникова сообщили в пятницу, он скончался на 57-м году жизни. По словам гендиректора Большого театра России Владимира Урина, причиной смерти заслуженного деятеля искусств России стала инфекция коронавируса.
Последним спектаклем, которым дирижировал музыкант, была опера «Сельская честь», открывшая новый сезон.