В Петербурге завершился театральный фестиваль «Балтийский дом»

Смотр стал одним из самых продолжительных фестивалей за всю историю проекта, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Фестиваль длился 26 дней — с 1 по 26 октября. За это время на его площадках были показаны спектакли Владимира Панкова, Дмитрия Крымова, Николая Коляды, Иосифа Райхельгауза, Егора Перегудова и Владимира Жукова.

На фестивале впервые состоялись прямые трансляции спектаклей из Эстонии, Литвы и Швейцарии, которые увидели более 150 тысяч зрителей со всего мира. В рамках смотра состоялись видеопоказы спектаклей Эймунтаса Някрошюса и Пиппо Дельбоно и презентация виртуальной площадки театра BD Live live-bd.com.

27 октября организаторы подвели итоги фестиваля и объявили призеров.

Приз зрительских симпатий в малом пространстве получили постановки Московского театра «Школа современной пьесы»: «Фаина. Эшелон» Иосифа Райхельгауза и «Все тут» Дмитрия Крымова.

На Большой сцене приз зрительских симпатий получил спектакль екатеринбургского «Коляда-театра» «Оптимистическая трагедия» в постановке Николая Коляды.