В лесах Польши нашли сбитый аэроплан, перевозивший золото украинским националистам

Немецкий бомбардировщик времен Первой мировой войны потерпел катастрофу 4 августа 1919 года, сообщает издание First News.

Гигантский Zeppelin Staaken, размеры которого были близки «летающим крепостям» Второй мировой войны, вылетел рейсом из Бреслау в Каменец-Подольский. На его борту было пять человек во главе с лейтенантом Олерау и командующими украинской Галицкой армией — полковником Дмитрием Витовским, а также сотником Михаилом Чучманом.

Самолет вез западноукраинским националистам Евгения Петрушевича золотые и серебряные монеты, а также напечатанные в Германии боны для правительства самопровозглашенной Украины.

В ходе полета у города Ратибор аэроплан подбили зенитным огнем польские повстанцы, он загорелся и упал. Прибывшая на место немецкая комиссия забрала тела погибших и деньги, которые удалось найти. После этого место крушения было забыто историками.

Группа археологов-энтузиастов нашла место крушения германского самолета в польской Силезии, обследовав около 70 гектаров леса. Остатки расплавленного алюминия нашли на вершине небольшого холма, рассказал археолог Петр Конарский. Там же была найдена пуговица с русскими буквами и украинской символикой, а также остатки масляного бака и компаса. Находки будут переданы в местный музей.