Редчайшую римскую монету убийцы Цезаря купили на аукционе за $3,5 млн

Ауреус Марка Юния Брута, чеканенный в 42 году до нашей эры, был продан в Великобритании, сообщает организатор торгов Roma Numismatics.

Золотая монета была выпущена через два года после убийства Гая Юлия Цезаря Цезаря. На ее лицевой стороне изображен профиль Брута, окруженный надписью BRVT IMP (Brutus Imperator) и L PLAET CEST (Луций Плаэторий Цестиан — глава монетного двора в Древнем Риме).

На реверсе изображены два кинжала и древнеримская фетровая шапочка пилос, символизирующая богиню свободы Либертас. Этот головной убор римляне давали рабам, получившим свободу. Внизу отчеканена фраза EID MAR (Мартовские иды — 15 марта, дата убийства Цезаря).

Памятный ауреус в честь убийства Цезаря получали лишь самые важные персоны. Как предполагают эксперты, эту монету носил как медальон сторонник Брута очень высокого ранга, вероятно, даже один из убийц Цезаря.

Монета происходит из коллекции швейцарского археолога XIX века барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена, занимавшего должность камергера императора Австрии Фердинанда I. Всего в мире известно лишь три подобных монеты, включая данный экземпляр.

Гай Юлий Цезарь был убит 15 марта 44 года до нашей эры сенаторами во главе с Гаем Кассием Брутом и Марком Юнием Брутом. Поводом для убийства Цезаря было их стремление восстановить республиканский строй.