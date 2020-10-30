В Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка «Роб Вудкокс. Природные связи»

Выставка открыта до 24 января 2021 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Первую в Москве выставку Роба Вудкокса представил Центр фотографии имени братьев Люмьер29 октября. В своих фотографиях Вудкокс создает сюрреалистические композиции из человеческих фигур, органично вписывая их в окружающие пейзажи, отмечается в сообщении.

Автор работает с танцорами, чтобы при помощи фотографии создавать поразительные образы и композиции, используя застывшие в движении человеческие тела как идеальную геометрию. Работы Вудкокса публикуются в Vogue, GQ, Harper’s Bazaar, Vanity Fair. Автор вдохновляется работами фотографов Тима Уокера, Энни Лейбовиц, Ричарда Аведона и художников-сюрреалистов Рене Магритта и Сальвадора Дали.

Открыла вернисаж Наталья Литвинская, главный куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер. По ее словам, проект открывается сегодня абсолютно неслучайно, он не просто актуален, он рассказывает о тех вещах, о которых ранее мы не задумывались и не вспоминали.

«Его работы говорят о том, насколько мы разные, что нас окружает — это и есть самое важное. Роб — молодой фотограф, что нетипично для Центра Фотографии. Для тридцатилетнего автора найти свой почерк и стиль, чтобы каждая работа определяла именно его — это большая победа», — заявила Литвинская.

«Несмотря на свой юный возраст, Роб занимается фотографией уже 11 лет. Темой соединения с природой пронизаны все его работы и каждая – это попытка переосмыслить гармоничное сосуществование человечества с окружающей средой и природой. Вудкокс работает с разными моделями, поднимает вопросы человеческой идентичности, свободного отношения к телу, расового равенства и проблем экологии. А его идеи объединения во имя гуманизма, которые прослеживаются в работах – главный посыл, который мы хотели показать на этой выставке», — отметила куратор выставки Катерина Ильина.

Роб Вудкокс не смог присутствовать на открытии выставки, но был бы рад в ближайшее время ее посетить. «Мне так не терпится увидеть свою выставку в Москве в Центре фотографии! Я никогда не был в России, для меня большая честь представить свое творчество в Москве. "Природные связи" — абсолютно подходящее название для этого проекта. Меня завораживают связи, которые возникают, когда много людей собираются вместе. Я видел магию подобных взаимодействий в реальной жизни, поэтому, надеюсь, смогу поделиться ей на выставке в Центре Люмьер», — цитируют его слова в пресс-релизе.

На выставке в Центре фотографии представлены самые яркие работы автора из разных серий и периодов творчества. Все они объединены одной темой – связи человека и природы. В выставку также войдет новая серия работ, созданная в период пандемии в 2020 году.