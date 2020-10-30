Россия в рейтинге мировой культуры оказалась на 9-м месте

Рейтинг культурной влиятельности стран составили эксперты «Культуры».

Эксперты разделили мировую массовую культуру на 10 условных категорий: кино, литература, музыка, туризм, достопримечательности, кулинария, глобальные бренды, мода, спорт и образование. В каждой из них выделили несколько подкатегорий, по которым можно провести объективное сравнение.

Например, в категории кино таким показателем является количество фильмов, вышедших в каждой стране, и совокупные мировые сборы этих фильмов. По этим показателям эксперты составили топ-10 стран, присвоив им баллы за каждую подкатегорию.

В частности, в 2019 году в США вышло 1752 кинокартины, по этому показателю Соединенные Штаты обогнали все остальные страны и заняли первое место, получив 10 баллов. В Великобритании вышло 364 фильма, поэтому страна заняла второе место с 9 баллами. Третье место по количеству вышедших фильмов занимает Китай (вместе с Гонконгом) — 310 фильмов и 8 баллов.

На этом фоне Россия заняла седьмое место по количеству вышедших фильмов (168 фильмов и 4 балла), девятое — по мировым сборам (0,2 млрд долл. и 2 балла) и четвертое — по количеству международных кинофестивалей (23 фестиваля и 7 баллов), итого 13 баллов.

По количеству культурных объектов лидируют Китай и Италия, Россия заняла девятое место. В то же время в рейтингах музыки, корпоративных брендов и моды наша страна вообще не попала в топ-10. В спорте Россия заняла пятое место, в культуре и образование – девятое.

В итоговом рейтинге лидерами стали США, Великобритания и Китай. Россия заняла девятое место, опередив Канаду, но уступив Италии.