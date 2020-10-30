Парки Москвы подготовили спецпрограмму к акции «Ночь искусств»

Акция пройдет с 3 по 4 ноября в онлайн-формате, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Парки приглашают всех желающих на лекции, викторины, онлайн-экскурсии и творческие мастер-классы, уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Лианозовский парк проведет онлайн-экскурсию, в ходе которой зрители узнают о том, как изменилась зона отдыха в XX веке с появлением Нижнего Лианозовского пруда. Видеозапись, на которой покажут архивные фотографии парка, разместят в соцсетях в 18:00.

Музей-усадьба «Люблино» расскажет историю рождественского вертепа в представлении кукольного театра, воссоздающего сцену рождения Иисуса Христа. Рождественские вертепы в России и в странах Европы были популярны в XVIII-XIX веках, пользователям расскажут, как менялись спектакли на протяжении столетий.

Таганский парк представит викторину, в интерактивной форме рассказывающую об истории русской музыки и изобразительного искусства. Проверить свои знания художников и композиторов можно будет в 18:00.