Ярославский художественный музей подготовил выставку памяти ГДР

Экспозиция, посвященная 30-летию объединения Германии и ФРГ, откроется для публики 31 октября, сообщает ТАСС.

Посетителям выставки представят около 300 предметов из собрания ЯХМ. В числе экспонатов —фарфор, мебель, стекло, игрушки и одежда.

«Все эти вещи, произведенные в ГДР, были очень популярны и модны в Советском Союзе, их с удовольствием привозили, приобретали «по блату», — рассказали агентству в музее. Некоторые экспонаты были специально приобретены для выставки.

Кроме того, экспозицию дополнят гравюры немецких художников Герхарда Штенгеля и Иоганнеса Брауэра, созданные в 1960-1970-х годах.

В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) прекратила свое существование в соответствии с договором об объединении Германии от 31 августа 1990 года. Территория бывшей республики была включена в состав ФРГ.