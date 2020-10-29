Наскальные рисунки доказали культурное единство Европы в каменном веке

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, его краткое резюме приводит Phys.org.

Древние изображения были найдены в трех пещерах горы Айцбитарте на севере Испании еще в 2015 году. Ученые сразу обратили внимание на то, что рисунки были выполнены в художественном стиле, ранее неизвестном на Пиренейском полуострове.

В ходе исследования команда ученых во главе с Диего Гарате сравнила обнаруженные рисунки с аналогичными, найденными в пещерах других стран Европы. Большинство работ из пещер Айцбитарте изображают бизонов с характерными рогами и горбами.

Исследователи отметили особый стиль, которым были нарисованы рога и ноги этих животных. В частности, пары конечностей последовательно представляются как «двойная буква Y», при этом рога рисуются бок о бок с рядом линий между ними.

Как выяснилось, по своему стилю эти рисунки аналогичны гравюрам на территории Франции, относящимся к Граветтской культуре. Эта культура отличалась уникальными традициями в художественном искусстве, в изготовлении инструментов и погребальных обрядах.

Граветтская культура существовала в период от 34 до 24 тысяч лет назад почти по всей Европе, однако раньше на Пиренейском полуострове ее артефакты ученым не попадались. Новое открытие позволяет сделать вывод, что Граветтская культура распространялась практически на всю территорию Западной Европы, и как минимум 25 тысяч лет назад западноевропейское наскальное искусство было основано на общих культурных традициях.