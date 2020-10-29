В Челябинской области открылся 60-й виртуальный концертный зал в рамках нацпроекта «Культура»

Центр открылся в четверг, 29 октября, в Досуговом центре «Утёс» города Трехгорный, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Появление виртуального концертного зала в закрытом южноуральском городе стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». В первой концертной программе прозвучала музыка в исполнении Венского симфонического оркестра и Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

«Шикарный звук, передающий виртуозную игру, вызывает мурашки и слезы. Оборудование мобильное, переносное, его можно использовать в различных уголках и зданиях города», — рассказала о своих эмоциях первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

В рамках нацпроекта «Культура» на Южном Урале уже начали свою работу виртуальные концертные залы в Южноуральске, Сатке и Бакале. За октябрь 2020 года виртуальные концертные залы были открыты в Новгородской, Смоленской, Свердловской, Липецкой областях, Алтайском и Красноярском краях, говорится в сообщении.