НОВАТ представит онлайн-трансляцию оперы «Замок герцога Синяя Борода»

Показ состоится в рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», сообщили в театре.

Трансляция постановки, которую представит Новосибирский театр оперы и балета, состоится 3 ноября. Зрителей приглашают присоединиться к онлайн-просмотру современной оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» в постановке главного режиссёра театра Вячеслава Стародубцева.

В этом году проведение акции приурочено ко Дню народного единства и пройдет под девизом «Искусство объединяет». Главные партии в спектакле исполнят звезды оперной труппы НОВАТа — лауреат всероссийских конкурсов, лауреат Национальной оперной премии «Онегин» Алексей Зеленков (Герцог Синяя Борода) и лауреат международного и дипломант всероссийского конкурсов, дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая Маска» Ольга Колобова (Юдит).

Дирижер — Евгений Волынский, художник-постановщик — Жанна Усачёва, художник по свету — Сергей Скорнецкий, режиссер по пластике — Сергей Захарин.

Оперу «Замок герцога Синяя Борода» будут транслировать 3 ноября на официальном сайте НОВАТа, YouTube-канале и соцсетях театра, на портале Культура.РФ. Начало онлайн-трансляции, которая будет доступна жителям всей России, в 19:00 по новосибирскому времени.