Анализ ДНК помог разгадать тайну могилы «шестиглавого вождя» в Шотландии

О результатах исследования британских ученых пишет Livescience . com .

В 1997 году в рыбацкой деревне в Шотландии было обнаружено захоронение, в котором находились останки человека со следами смертельного ранения головы. В могиле также лежали пять черепов, один из которых принадлежал телу из соседней могилы.

Долгое время ученые строили разные версии, объясняющие столь странное захоронение. Наконец анализ ДНК показал, что два черепа из могилы принадлежали людям, лежавшим в соседних захоронениях, которые были сделаны между концом XIII и началом XV веков.

Выяснилось, что все обладатели черепов приходились друг другу родственниками. Двое из них были либо двоюродными братьями, либо дядей и племянником, трое принадлежали одной семье: дедушке, матери и отцу второго человека.

Четвертый череп принадлежал человеку, который жил между VIII и Х веками и был перед этим похоронен на близлежащем монастырском кладбище. По мнению археологов, этот человек был пиктским монахом, которого выкопали из могилы и сделали ценной семейной реликвией.

Руководитель раскопок археолог Сесили Сполл считает размещение черепов рядом с покойным в одной могиле крайне необычным явлением для Шотландии. «Такие примеры можно найти в захоронениях эпохи неолита и бронзового века, когда различные части тела использовались для поклонения, но это совершенно другое. В средневековый период открывать могилы своих родителей, бабушек и дедушек для того, чтобы забрать части их тел и положить в новые захоронения — это очень необычно», — сказала Сесили.

Авторы анализа полагают, что род покойника мог оказаться в очень напряженной ситуации борьбы за власть. Положив черепа в могилу, родственники, возможно, стремились подчеркнуть свою особую преемственность.