В Ярославле покажут лучшие постановки русскоязычных театров ближнего зарубежья

2-й Фестиваль Русских зарубежных театров приедет в гости на XXI Международный Волковский фестиваль.

Смотр пройдет с 15 по 22 ноября 2020 года на сцене Первого Русского театра – Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. Проект реализуется по поручению Минкультуры РФ при поддержке ФГБУК «Росконцерт».

В этом году фестиваль будет идти одновременно с XXI Международным Волковским фестивалем, каждый год организуемым Театром драмы им. Волкова.

В рамках смотра актеры и режиссеры русскоязычных театров из стран ближнего зарубежья приедут в город, чтобы показать свои спектакли на сцене старейшего театра России, а также обсудить творческие и практические вопросы работы русских театров за рубежом.

Состоятся не только показы спектаклей, но и масштабная образовательная программа, дискуссионная деловая секция, включающая круглый стол с участием официальных лиц и театральных деятелей России. Также будет организована выставка об истории развития театральной жизни русских театров за пределами современной России.

Участие в программе фестиваля подтвердили шесть театров из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана.