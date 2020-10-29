Никита Михалков стал лауреатом премии «Легенды Тавриды»

Церемония награждения прошла 26 октября в Московском театре Олега Табакова, сообщает пресс-служба «Росконцерта».

Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист России Никита Михалков стал победителем премии «Легенды Тавриды».

«Легенды Тавриды» — премия-признание, учрежденная творческой молодежью для своих учителей. Никита Михалков — друг и наставник арт-кластера «Таврида», отмечается в сообщении.

Режиссер неоднократно приезжал на форум, чтобы помочь открывать новые горизонты молодым творцам, передать свой уникальный опыт молодому поколению в Академии кинематографического и театрального искусства. В рамках форума «Таврида» его мастера работают с ребятами и ежегодно дают возможность пройти кастинг на обучение в Академии.

«Это очень трогательная премия и очень приятно ее получить, я говорю это искренне, мне интересно там. Единственное, что мне кажется чрезвычайно важным для всех для нас: есть «Таврида», есть «Новая волна», есть огромные фестивали в центре, так сказать, нашей страны. Мне кажется очень важным, чтобы творческое желание жить, работать, творить было бы связано не только с Москвой, Санкт-Петербургом и другими большими городами: у нас огромная страна. И мне кажется, было бы замечательно, чтобы на своей малой родине молодые творческие люди, да и вообще все, получали бы то, что они могут получить в центре. Они должны быть полностью внутренне обеспечены и радоваться тому, что они могут работать на своей малой родине, и я всем нам этого желаю. Спасибо!» — сказал Никита Михалков.

Специально для премии художник Андрей Шкарин с помощью техники 3D-печати изготовил статуэтку в виде человека, который держит в руках большое сердце. Прообразом награды стал один из главных символов «Тавриды» — арт-объект «Человек, смотрящий в море», который встал в знак уважения и протягивает сердце «Легендам Тавриды».