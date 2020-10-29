МХАТ им. М. Горького представит премьеру драмы о Петре Столыпине

Спектакль «У премьер-министра мало друзей» покажут 30 октября в 19:00 и 31 октября в 17:00 и 19:00, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Постановка режиссера Александра Дмитриева по пьесе Святослава Рыбаса посвящена истории жизни выдающегося политического деятеля дореволюционной России Петра Столыпина.

В числе действующих лиц пьесы — премьер-министр, император Николай Второй, императрица, министры царского правительства и даже террористы. «Это живые люди в жерновах истории. Чеховский «вишневый сад» последних времен», — поясняет Святослав Рыбас. По мнению автора, история циклична, поэтому затрагиваемые пьесой темы актуальны до сих пор — любовь к Отечеству, жертвенность и верность долгу.

Спектакль поставлен при поддержке Московского экономического форума.