МХАТ им. М. Горького представит премьеру драмы о Петре Столыпине

29.10.2020
Постановка режиссера Александра Дмитриева по пьесе Святослава Рыбаса посвящена истории жизни выдающегося политического деятеля дореволюционной России Петра Столыпина.
В числе действующих лиц пьесы — премьер-министр, император Николай Второй, императрица, министры царского правительства и даже террористы. «Это живые люди в жерновах истории. Чеховский «вишневый сад» последних времен», — поясняет Святослав Рыбас. По мнению автора, история циклична, поэтому затрагиваемые пьесой темы актуальны до сих пор — любовь к Отечеству, жертвенность и верность долгу.
Спектакль поставлен при поддержке Московского экономического форума.