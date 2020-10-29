Якутия оказалась самым читающим регионом России

Республика Саха победила в конкурсе «Самый читающий регион», сообщает YUakutia - daily .

Конкурс был проведен Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Президент российского книжного союза, председатель жюри Сергей Степашин поздравил республику.

«Поздравляю вас с этой заслуженной высокой оценкой деятельности и достигнутых успехов в развитии литературной жизни, повышении доступности и поддержке чтения в республике», — сказал глава РКС.

Ранее по итогам 2019 года библиотеки Якутии в рамках нацпроекта «Культура» оказались самыми посещаемыми в стране учреждениями культуры. Кроме того, в 2019 году республика вошла в тройку самых читающих регионов России.