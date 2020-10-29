В Печорах продлили выставку о старце Иоанне (Крестьянкине)

Экспозиция «Батюшка» посвящена 110-летию со дня рождения архимандрита Иоанна (Крестьянкина), передает «Псковская лента новостей».

Выставка открылась в Печорах 1 августа и должна была завершиться 31 октября, но по многочисленным просьбам гостей ее продлили до 15 января 2021 года.

Экспозиция организована усилиями издательства «Вольный странник», главным редактором которого является митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Выставка находится в здании музея Псково-Печерского монастыря и включает в себя семь залов, наполненных мультимедийными материалами и личными вещами старца. Лента времени рассказывает посетителям об основных вехах жизни отца Иоанна.

В зале наставников посетители узнают о людях, которые способствовали формированию духовного образа отца Иоанна и повлияли на его мировоззрение. В зале событий представлены повлиявшие на него жизненные ситуации.

Кроме того, посетители выставки могут познакомиться с книгами старца Иоанна, приобрести их и другие новинки издательства Псково-Печерского монастыря.