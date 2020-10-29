Под Липецком открылась выставка к 640-летию Куликовской битвы

Об этом рассказала младший научный сотрудник музея Александра Прокшина ТАСС.

Выставка «Герои Задонщины» открылась в краеведческом музее в Данкове Липецкой области. В этом районе родился первый исследователь битвы на Куликовом поле Юрий Нечаев-Мальцев, благодаря которому здесь был создан первый музей битвы.

На выставке представлены 13 картин, в том числе копии работ воронежского художника Василия Криворучко «За землю русскую», «Александр Пересвет — витязь земли русской», «Князья Белозерские», «Полк левой руки», «Князь Владимир Серпуховской», «Иван Квашня» и другие.

Из-за коронавируса торжественного открытия выставки не будет, массовые мероприятия ограничены, поэтому в одном зале может находиться не более пяти человек, пояснила Прокшина.

В селе Полбино Данковского района Липецкой области находится бывшая дворянская усадьба, в которой родился один из основателей московского Музея изящных искусств Юрий Нечаев-Мальцев. Он был первым исследователем Куликова поля, первый музей которой создал в своей усадьбе.

Неподалеку от усадьбы находятся захоронения воинов Куликовской битвы. В память о них в соседнем селе Березовке был построен храм Дмитрия Солунского.