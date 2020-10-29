Ефремов определился с местом отбывания наказания

Актер отказался ехать в чувашскую колонию, рассказал «Московскому комсомольцу» его адвокат Владимир Васильев.

Осужденный за смертельное ДТП артист решил остаться в СИЗО в Москве, пояснил адвокат. По его словам, Ефремов опасается за свое здоровье, которое может ухудшиться после этапа.

Ефремов страдает хроническими заболеваниями, которые могут усилиться после пребывания в холодных вагонах, в которых обычно перевозят заключенных. Поэтому актер останется в хозотряде СИЗО «Водник», где и будет отбывать срок, причем в той же камере, в которой находится сейчас.

В заключении актер намерен развивать театр в изоляторе, сейчас он начал писать сценарий, пояснил адвокат. Содержание пьесы пока неизвестно. Кроме того, Ефремов должен будет исполнять обязанности, которые возложит на него руководство СИЗО.