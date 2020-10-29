В преддверии Дня народного единства блогеры расскажут о главных экспонатах музеев России

Об этом сообщил в четверг заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов.

Музейная акция Минкультуры с блогерами пройдет на платформе «Клипы» «ВКонтакте». В рамках проекта известные блогеры с 2 ноября и до конца года каждый день будут рассказывать о ключевых экспонатах российских музеев.

Как рассказал Ксензов на онлайн-конференции, посвященной основным мероприятиям в честь Дня народного единства, многие мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств», которая начнется 3 ноября, посвящены Дню народного единства.

«Мы попытались использовать все возможности, в том числе технические и возможности цифровой трансформации, для того, чтобы объединить наших граждан, наш народ, который находится не только в пределах нашего государства, но и за рубежом, в этот день, День народного единства, и дать возможность доступа к нашим памятникам культуры и искусства, нашим культурным ценностям», — подчеркнул Ксензов.