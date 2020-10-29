Найденные у древней переправы дубинки напомнили эпизод из «Ходячих мертвецов»

В числе находок на поле в Толленсе оказалась дубинка из ясеня в форме бейсбольной биты, пишет The Daily Mail.

Немецкие археологи продолжают изучать найденное в немецкой долине Толленсе местонахождение археологических артефактов и человеческих останков эпохи бронзового века, расположенное на окраине Мекленбургского поозерья.

Примерно 3250 лет назад Толленсе стало местом трагедии. Здесь в засаду бандитов попал караван численностью около 1400 человек, шедший через регион транзитом. Все они были убиты.

Как выяснилось в ходе исследования, «самая старая резня в Европе» оказалась схожа с жестоким эпизодом из 6 сезона «Ходячих мертвецов». В этом эпизоде ​​одна группа выживших устроила засаду другой, в кровавом финале сцены лидер бандитов разбивал головы жертв бейсбольной битой.

Очень похожую на его оружие биту из ясеня нашли на месте трагедии в Толленсе. Еще одна найденная там дубинка представляет собой деревянный молот, сделанный из ветки тернового куста (Prunus spinosa). Обе породы дерева и сегодня по-прежнему высоко ценятся за эластичность и прочность.

Говоря об особом выборе оружия убийцами, исследователи отметили, что подобные деревянные дубинки до сих пор находят в северных немецких болотах, например, в Висмуре и Берумерфене. Несомненно, такое деревянное оружие могло вызвать тяжелые повреждения, что и навело ученых на мысль о «Ходячих мертвецах».