Томская киностудия покажет фильм по рассказу Кинга «Женщина в палате»

Закрытый показ короткометражки проведет киноклуб «Сибирские киномастерские».

Показ состоится в декабре, а в следующем году фильм будет представлен на фестивале Dollar Babies Russia. Права на экранизацию своего рассказал писатель продал 16-летней воспитаннице клуба за $1.

Передача прав на экранизацию состоялась в рамках проекта Кинга Dollar Babies. Цель проекта — дать студентам и ученикам киношкол возможность снять фильм по одному из рассказов знаменитого писателя.

К съемкам картины приступили в августе. До конца года фильм планируется показать в Томске, сообщил ТАСС продюсер ленты, руководитель киноклуба Роман Дваладзе.

Монтаж ленты ведется организаторами на собственные средства, поэтому процесс идет не так быстро, пояснил он. После того, как прояснится ситуация с пандемией, станет известна дата следующих показов, уточнил Дваладзе.