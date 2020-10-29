Трое британских археологов-любителей нашли три средневековых монеты стоимостью в $17 тыс

Находки были проданы на аукционе в соответствии с законом, передает телеканал Би-би-си.

Рису Пикерингу было 16 лет, когда он нашел свою первую средневековую монету с помощью металлоискателя. Он обнаружил артефакт, когда вместе со своим отцом исследовал поле возле деревни Топкрофт в английском Норфолке. По словам отца Риса, Джонни Пикеринга, сразу после находки они отнесли найденную мальчиком средневековую монету эксперту и выполнили все необходимые юридические процедуры.

Монета, найденная подростком, оказалась редким серебряным пенни времен правления Генриха II. Он был последним англосаксонским королем и, согласно легенде, был убит стрелой в глаз в битве при Гастингсе в 1066 году. Отец Риса сообщил изданию Great Yarmouth Mercury, что найденная монета оказалась единственной известной существующей монетой такого типа. Недавно она была продана на аукционе за 4000 фунтов стерлингов (5200 долларов), которые будут разделены между находчиками и владельцем земли.

Вторая редкая средневековая монета была обнаружена 16-летним Уолтером Тейлором из Эссекса на фермерском поле в Южном Эссексе. Уолтер, который занимается металлопоиском с четырех лет, отправил фотографию своей находки эксперту. Как выяснилось, он нашел очень редкий серебряный пенни образца 1106 года, отчеканенный во время правления Генриха I. На монете изображен анжуйский правитель, указывающий на комету. Она была отчеканена в память о победе монарха при Тинчебрае (или Тинчбрае) в Нормандии в 1106 году. В этой битве Генрих I победил своего брата, герцога Нормандии Роберта Куртхоза, и взял его в плен. Победа обеспечила Генриху I правление как Англией, так и Нормандией, и сыграла важную роль в истории Анжуйской империи.

Редкая средневековая монета Уолтера недавно была продана на аукционе британскому покупателю за более чем 3000 фунтов стерлингов (3900 долларов). Эти деньги также будут разделены между Уолтером и владельцем поля.

Третья находка средневековой монеты была сделана Джоном Денхемом (64 года) и двумя его взрослыми сыновьями, когда они искали металлы на фермерском поле в Оксфордшире, Англия. «Мы решили еще раз посетить одно из наших любимых мест и искали около пяти часов, когда мой детектор дал сигнал. Монета была зарыта в землю на глубину около четырех дюймов», — рассказал Денхэм.

Как выяснил эксперт, которому показали монету, это был серебряный пенни, которые чеканил Генрих Анжуйский до того, как стал королем Генрихом II. Вероятно, он был отчеканен во время анархии и жестокой гражданской войны, охватившей Англию и Нормандию в 1135-1153 годах и приведшей к краху английского общества. Эта война велась между сторонниками императрицы Матильды, ее сына Генриха и короля Стефана.

Средневековая монета Денхэма была найдена недалеко от Валлингфорда, важной средневековой крепости и места решающей битвы, которая положила конец гражданской войне и анархии. После окончания битвы король Стефан признал Генриха своим наследником. В следующем году умер король Стефан.

Эксперт компании Hanson's Адам Стейплс заявил Би-би-си, что монета Джона — единственный сохранный образец, на котором можно прочитать и монетный город, и имя эмитента. На монете даже есть имя человека, чеканившего монету — Робертуса, который ранее был неизвестен историкам.

Джон Денхэм работает с металлоискателем с 1980-х годов. Он и его сыновья сделали много впечатляющих открытий, в том числе нашли англосаксонскую брошь 7 века. Детекторист был рад найти средневековую монету, потому что многие сокровища оказываются случайно уничтожены фермерами в ходе сельхозработ. Найденный им пенни был продан на аукционе за 6000 фунтов стерлингов (7800 долларов).