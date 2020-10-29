Еврейский музей расскажет о 1920-1930 годах через историю гаражей

Выставка «Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи» открывается в четверг, 29 октября, рассказала ТАСС куратор Лия Чечик.

По ее словам, выставка расскажет про гаражную архитектуру и про эпоху, главными героями которой стали автомобили и автобусы. Вместе с историей гаражестроения и автомобильного производства посетители узнают про профессиональные судьбы архитекторов и инженеров, художников, поэтов и писателей, разделявших любовь к автомобилю, пояснила Чечик.

Еврейский музей находится в здании бывшего Бахметьевского автобусного парка, который был создан во второй половине 1920-х годов по проекту архитекторов Константина Мельникова и Владимира Шухова. Как говорят в музее, московские гаражи той эпохи чаще всего ассоциируются с именем и проектами Мельникова, однако гаражей и имен их создателей на самом деле гораздо больше.

Выставка включает три раздела, которые воссоздают образ 1920-1930 годов с акцентом на советскую автомобилизацию и раннюю архитектуру гаражей. В числе главных героев каждой секции — Лиля Брик за рулем Renault, который подарил ей Владимир Маяковский, писатель и сценарист Виктор Шкловский, инженер Лев Давидович, разработавший техническую сторону проектов практически всех известных московских гаражей 1930-х годов.