В Петербурге нашли участок кладбища XVIII века, ликвидированного в советское время

Находку сделали в ходе дежурных археологических изысканий в Красногвардейском районе города, рассказали в пресс-службе комитета по охране памятников (КГИОП).

Экспертизу участка на Малой Охте (Новочеркасский пр. – Заневский пр. – ул. Стахановцев – Перевозный пер.) заказала компания, собиравшаяся реконструировать наружное освещение в этом районе. Во время разведки специалисты нашли погребения.

Ученые пришли к выводу, что перед ними участок утраченного Малоохтинского православного кладбища, которое находилось на этой территории в XVIII веке. Находку включили в перечень выявленных объектов культурного наследия города.

Как рассказали в КГИОП, в конце XVIII века здесь была построена церковь Марии Магдалины (1778-1781), при ней появилось Малоохтинское православное кладбище. Оно начиналось сразу за церковным алтарём и тянулось в восточном направлении.

Кладбище представляло собой скромный пригородный некрополь, в котором хоронили в основном образом местных жителей. В декабре 1917 года специальная комиссия признала кладбище переполненным.

В 1938 году церковь снесли, одновременно решили ликвидировать все могильные сооружения по всему кладбищу. Однако умерших здесь хоронили даже во время блокады Ленинграда.