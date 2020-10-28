Русский музей представит две вставки из своего собрания на Кузбассе

Экспозиции откроются 29 октября на площадке Музея изобразительных искусств Кузбасса в Кемерово, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Выставка «Пейзаж в творчестве художников XIX — начала XX века» представит 40 пейзажных полотен русских художников: Василия Поленова, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова, Архипа Куинджи, Абрама Архипова и других.

Вторая выставка покажет посетителям созданное в 1905 году и отреставрированное специалистами Русского музея полотно Михаила Нестерова «Святая Русь», а также фильм о реставрации картины, длившейся полгода.

Одно из главных живописных произведений Серебряного века, «Святая Русь» последние 19 лет не выходила из залов Государственного Русского музея. Это полотно, изображающее Христа в окружении самых почитаемых на Руси святых, было высоко оценено императором Николаем II, но получило негативную оценку Льва Толстого.

«Он должен был нарисовать Христа таким, каким его видят все эти люди, которые стоят перед ним. Они не могут его видеть в образе итальянского тенора. Это панихида по русскому православию», — заявил великий русский писатель. Сам Нестеров позднее был вынужден согласиться с этим высказыванием, назвав картину неудачной.

В Русский музей картину передали на хранение в 1921 году. После усиления антирелигиозной политики государства произведение находилось в запасниках до конца 1980-х годов, и только после этого снова стало доступно для всеобщего обозрения.⠀